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Товарооборот Томской области и КНР в 2017 году составил $110 млн

Сибирь
18 июня, 13:42 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 18, июня. /ТАСС

Это 19% от всего внешнеторгового оборота региона

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ТОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Товарооборот Томской области с Китайской Народной Республикой (КНР) в 2017 году составил $110 млн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам встречи губернатора области Сергея Жвачкина с послом КНР в России Ли Хуэй.

"В 2017 году товарооборот между предприятиями Томской области и КНР составил почти $110 млн и занял 19% от всего внешнеторгового оборота региона. Экспорт в КНР томской продукции составляет $81,6 млн, импорт из Китая - $27,5 млн", - сообщили агентству.

В пресс-службе отметили, что больше половины экспорта в Китай составили минеральные и нефтепродукты, 44% поставок - продукция из древесины, оставшаяся часть - электрические машины, промышленное оборудование и продукты питания. "Импорт из Китая в основном составляют продовольственные товары, машиностроительная продукция и текстиль", - добавили в правительстве.

По словам Жвачкина, за два последних года товарооборот области с КНР вырос почти на 30%. "КНР - основной иностранный партнер Томской области практически во всех сферах. У нашего региона с Китаем самый крупный товарооборот, наибольший объем иностранных инвестиций и количество студентов из стран дальнего зарубежья", - подчеркнул он.

В свою очередь китайский посол добавил, что в Китае 2018 год объявлен годом межрегионального сотрудничества с Россией, отметив, что в КНР готовы развивать сотрудничество с Томской областью по различным направлениям.

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