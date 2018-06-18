Омская область выделила 340 млн рублей на достройку и оснащение поликлиники в Омске

ОМСК, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило 340 млн рублей на достройку и оснащение необходимым оборудованием поликлиники в Омске, строительство которой должны были завершить еще в 2013 году. Об этом сообщил в понедельник журналистам врио губернатора региона Александр Бурков.

"Стройка идет с 2013 года, и дальше затягивать [строительство] невозможно. Поэтому правительством [Омской области] было принято решение выделить 240 млн рублей на достройку поликлиники и дополнительные средства в размере более 100 млн рублей на докупку медицинского оборудования, которое необходимо для нее", - заявил Бурков в ходе посещения недостроенного объекта.

По его словам, строительные работы будут завершены уже к 1 сентября. "А с 1 ноября врачи смогут принимать пациентов. Не раньше, потому что необходимо лицензирование объекта, монтаж и наладка оборудования, организация работы медперсонала", - пояснил врио губернатора.

Бурков сообщил, что достройка этого объекта увеличит доступность медицинских услуг для жителей Омска. "Емкость этой поликлиники - тысяча посещений в день, к ней будет приписано порядка 80 тыс. жителей левобережья (районы Омска на левом берегу Иртыша - прим. ТАСС). Таким образом мы разгрузим соседние поликлиники и создадим нормальные человеческие условия для омичей", - сказал он.

Омский Минздрав уже начал набор медицинского персонала для поликлиники. По словам врио губернатора, здесь будут работать как молодые специалисты, так и опытные врачи. "Молодые кадры, как правило, будут участковыми врачам. Профильные специалисты будут переходить из других поликлиники - сегодня уже 245 человек подали заявки [о переводе]", - отметил Бурков.

По данным регионального Минздрава, в левобережных районах Омска остро стоит проблема перегруженности поликлиник. При норме в 30-40 тыс. прикрепленных жителей врачи обслуживают около 100 тыс. человек.