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Два корпуса больницы в Красноярске остались без холодной воды из-за коммунальной аварии

Сибирь
19 июня, 13:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 19, июня. /ТАСС

В медучреждение организован подвоз питьевой воды

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КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Административный и хозяйственный корпус больницы № 20 в Красноярске остались без холодной воды из-за повреждения на трубопроводе. Об этом во вторник сообщили в компании "КрасКом", обеспечивающей потребителей города холодной водой.

"Выполняя земляные работы без согласования с компанией "КрасКом", при прокладке кабельной линии под автомобильной дорогой на ул. Парковая субподрядчик установкой горизонтально-направленного бурения порвал чугунный водовод и оставил без холодной воды административные и хозяйственные корпуса клинической больницы № 20", - говорится в сообщении.

"КрасКом" организовал подвоз питьевой воды в медучреждение. Устранением аварийной ситуации занимается специализированная организация под контролем специалистов Цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей "КрасКома". На время восстановительных работ закрыт для движения транспорта сквозной проезд по улице Парковой.

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