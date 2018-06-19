Левченко: строительство нового терминала аэропорта Иркутск начнется в июле

ИРКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Строительство нового терминала международного аэропорта Иркутск, который совместит международные и внутренние линии, начнется в июле 2018 года, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Ранее сообщалось, что дорожная карта по строительству терминала проходит согласование в Росавиации и Минтрансе РФ. Стоимость проекта составляет 7 млрд рублей. Инвесторами проекта выступят ОАО "Международный аэропорт Иркутск" (100% собственность Иркутской области) и ОАО "Рампорт", (75% - у литовской Avia Solutions Group, 25% - у структуры госкорпорации "Ростех"), под управлением которого находится подмосковный аэропорт "Жуковский".

"Мы в июле-месяце начнем строительство нового терминала. Потому что мы понимаем, что пройдет год-два, и увеличение пассажиропотока, которое мы демонстрируем последние два года, будет в разы больше. <…> Мы его построим и будем управлять совместно с оператором, которого называл ранее ("Рампорт" - прим. ТАСС). Но не о [передаче] собственности речь, а об оперативном управлении и ведении бизнеса", - сказал он.

По словам губернатора, одна из задач по развитию действующего авиаузла - это аккумуляция средств для строительства нового аэропорта. "Мы должны зарабатывать деньги на новый аэропорт, в том числе и при помощи этого, действующего. У него очень хорошие экономические показатели", - отметил он.

В 2015 году правительство РФ издало распоряжение о передаче 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск", находящихся в федеральной собственности, в собственность Иркутской области для реконструкции действующего терминала аэропорта и строительства нового с участием инвесторов. Объем вложений в проект оценивался в 20 млрд рублей.

Международный аэропорт Иркутск находится в границах областного центра, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. м. В 2017 году аэропорт обслужил более 2 млн пассажиров.