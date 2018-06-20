Более двух тысяч мест в яслях создадут в Новосибирске за два года

НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. мест в яслях появится в Новосибирской области в 2018-2019 годах, в том числе почти 700 - в новых построенных учреждениях дошкольного образования. Об этом сообщил в среду в пресс- центре ТАСС и. о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"За 1,5 года мы должны построить 12 объектов, 7 из них в Новосибирске, остальные в Бердске, Кольцове, Краснообске, Бердске, Оби, Каргатском районе. Мы введем дополнительно 2110 мест, в том числе 695 в рамках стройки", - сказал Федорчук.

Он пояснил, что остальные группы будут созданы в уже построенных зданиях. "С муниципалитетами мы договорились, что в тех образовательных организациях, которые построены и функционируют, на первых этажах мы перепрофилируем [помещения], а в новых на первых этажах будут ясельные группы, на вторых - для детей от 3 до 7 лет", - добавил Федорчук.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область получила около 1 млрд рублей федеральных средств в рамках выполнения поставленной президентом РФ задачи о достижении к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.

По данным министерства образования Новосибирской области, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в регионе составляет почти 100%, для детей до трех лет сейчас - 48,3%.