Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки увеличилась на 3 тыс. га

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Пожароопасная ситуация в Иркутской области остается напряженной, за сутки площадь лесных пожаров в регионе увеличилась на 3 тыс. га, до 33 тыс. гектаров. Большинство пожаров зарегистрировано на севере, в отдаленной и труднодоступной местности, сообщили в четверг журналистам в правительстве Иркутской области.

"По состоянию на утро 21 июня в зонах наземного и авиаконтроля действует девять лесных пожаров на общей площади 302,5 га. В зоне космомониторинга, находятся 36 природных пожаров, возникших из-за гроз, на общей площади 28,9 тыс. га, покрытых лесом, и 3,9 тыс. га не лесной территории", - отметили в региональном кабмине.

Там добавили, что на четырех пожарах в зоне контроля работают парашютисты-десантники. Недалеко от Бодайбо продолжается ликвидация очага, угрожающего задымлением.

В соседней Бурятии зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади около 2,3 тыс. га. "Два очага в Северо-Байкальском и Баргузинском районах на площади менее 15 га продолжают действовать", - сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ").

В Забайкальском крае, по данным регионального главка МЧС, действует один лесной пожар площадью 90 га. Он находится в Тунгокоченском районе на севере региона, примерно в 16,5 км от села Зеленое Озеро. В краевом Минприроды добавили, что угрозы населенному пункту нет, возник он из-за грозы.