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Пять человек госпитализированы в Красноярском крае после опрокидывания автомобиля в кювет

Сибирь
22 июня, 9:24 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, июня. /ТАСС

ДТП произошло на 10-м км трассы Шарыпово - Ужур

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КРАСНОЯРСК, 22 июня. /ТАСС/. Пять человек госпитализированы в пятницу в результате опрокидывания в кювет легкового автомобиля в Красноярском крае.

"На 10-м км трассы Шарыпово - Ужур произошло ДТП (опрокидывание в кювет легкового автомобиля). В ходе аварийно-спасательных работ из поврежденного автомобиля были деблокированы пять граждан (в т. ч. два ребенка), после чего им была оказана первая помощь и они были переданы сотрудникам службы "03", - сообщило краевое государственное учреждение "Спасатель".

Как уточнили ТАСС в краевом Минздраве, все пятеро пострадавших были госпитализированы."Состояние здоровье двоих детей опасений не вызывает, они находятся под наблюдением врачей. Трое взрослых находятся в стабильно тяжелом состоянии", - сказали в министерстве.

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