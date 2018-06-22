Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Наполнение элеваторов Новосибирской области довели до оптимальных 47%

Сибирь
22 июня, 12:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 22, июня. /ТАСС

Отмечается, что вопрос вывоза излишков урожая 2017 года на экспорт решался на федеральном уровне

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Элеваторы и хлебоприемные предприятия Новосибирской области освободили от излишков сырья, избытки вывезены на экспорт. Заполняемость составляет оптимальные 47%, сообщила и. о. министра сельского хозяйства региона Лариса Яркова в ответ на запрос ТАСС.

Из-за рекордного для Новосибирской области урожая зерновых - 3 млн тонн - в 2017 году элеваторы, которые не успели освободить от прошлогоднего интервенционного зерна, оказались переполнены. Вопрос вывоза излишков урожая на экспорт решался на федеральном уровне. Своевременная подготовка хлебоприемных предприятий к новому урожаю поставлена на особый контроль.

"Заполняемость элеваторов составляет 47%. Благодаря совместной работе Оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна Министерства сельского хозяйства РФ и межведомственной комиссии Новосибирской области приняты меры по снижению высоких переходящих запасов. В настоящее время переходящие запасы оптимальны для обеспечения внутренней потребности региона", - сообщила она.

В Новосибирской области работают около 30 элеваторов и хлебоприемных предприятий. По данным Минсельхоза региона, по состоянию на 14 июня. на них хранится 602,5 тыс. тонн зерна, в том числе 423 тыс. тонн зерна государственного интервенционного фонда.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в период посевной кампании 2018 года вывоз зерна за пределы Новосибирской области ожидается значительно ниже уровня прошлого года. Аграрии рассчитывают получить урожай зерновых около 2 млн тонн, что примерно соответствует внутренней потребности региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
2
Юмашев назначен советником Путина на общественных началах
3
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
4
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
5
Власти Аргентины попросили лишить их соотечественника Fan ID из-за непристойной выходки
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости