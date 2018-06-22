Наполнение элеваторов Новосибирской области довели до оптимальных 47%

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Элеваторы и хлебоприемные предприятия Новосибирской области освободили от излишков сырья, избытки вывезены на экспорт. Заполняемость составляет оптимальные 47%, сообщила и. о. министра сельского хозяйства региона Лариса Яркова в ответ на запрос ТАСС.

Из-за рекордного для Новосибирской области урожая зерновых - 3 млн тонн - в 2017 году элеваторы, которые не успели освободить от прошлогоднего интервенционного зерна, оказались переполнены. Вопрос вывоза излишков урожая на экспорт решался на федеральном уровне. Своевременная подготовка хлебоприемных предприятий к новому урожаю поставлена на особый контроль.

"Заполняемость элеваторов составляет 47%. Благодаря совместной работе Оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна Министерства сельского хозяйства РФ и межведомственной комиссии Новосибирской области приняты меры по снижению высоких переходящих запасов. В настоящее время переходящие запасы оптимальны для обеспечения внутренней потребности региона", - сообщила она.

В Новосибирской области работают около 30 элеваторов и хлебоприемных предприятий. По данным Минсельхоза региона, по состоянию на 14 июня. на них хранится 602,5 тыс. тонн зерна, в том числе 423 тыс. тонн зерна государственного интервенционного фонда.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в период посевной кампании 2018 года вывоз зерна за пределы Новосибирской области ожидается значительно ниже уровня прошлого года. Аграрии рассчитывают получить урожай зерновых около 2 млн тонн, что примерно соответствует внутренней потребности региона.