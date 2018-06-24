Грозы и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в воскресенье и понедельник

ТАСС, 24 июня. Грозы и дожди с порывами ветра прогнозируются в Алтайском крае во второй половине дня воскресенья и понедельник, сообщает региональный главк МЧС. Грозовой шквал, прошедший в регионе в субботу, привел к нарушениям энергоснабжения, сломал деревья и повредил кровли домов.

"Во второй половине дня 24 и сутки 25 июня ожидаются дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди, град, усиление ветра до 13-18 м/с, при грозах шквалистый ветер до 24 м/с", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, в результате урагана в субботу в Барнауле были повалены деревья, повреждены кровли домов. В субботу отключено электроснабжение было у 85 тыс. человек. По данным на 15:00 (11:00 мск)24 июня, в Барнауле остаются неподключенными к электроэнергии около 450 домовладений, где живут полторы тысячи человек.

На откачке ливневых вод на насосной станции № 8 Барнаульского водоканала задействованы три насосные установки. Для устранения аварии решено произвести частичное отключение от водоснабжения центральной части города (от улицы Папанинцев до Старого базара), а также поселка Южный и части жилых домов в нагорной части краевой столицы. Это позволит уменьшить приток воды на насосную станцию. В медучреждениях Нагорного медицинского кластера, в том числе в Краевой клинической больнице, водоснабжение сохранено в полном объеме. Водоканал и другие службы города организовали подвоз воды. В Центральном районе Барнаула введен режим ЧС.

В Барнауле в результате падения башенного крана погиб его машинист, следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Кроме того, непогода с разной силой затронула города Рубцовск и Новоалтайск, а также Поспелихинский, Шипуновский, Калманский, Первомайский и Тальменский районы.

Всего в регионе на ликвидации последствие природной стихии задействовано 563 человека, 175 единиц техники, в том числе от МЧС России - 225 человек, 41 единица техники. Работают 118 аварийных бригад.