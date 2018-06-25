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Томские ученые разработали нетоксичный аналог формалина

Сибирь
25 июня, 9:56 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что аналогичный зарубежный препарат, который используется в медицине для хранения и консервации органов, заметно дороже томской разработки

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Томский государственный университет

© Евгений Курсков/ТАСС

ТОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Ученые Томского государственного и Сибирского медицинского университетов (ТГУ и СибГМУ) разработали безопасный для окружающих аналог формалина, который используется в медицине для хранения и консервации органов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба инновационных организаций Томска.

"Характерный запах больницы, знакомый нам с детства, - это запах средств для дезинфекции и обработки биологических материалов. И если от карболовой кислоты медики уже давно отказались, то формалин по-прежнему применяется широко. Безопасные аналоги формалина - давняя мечта медицинских работников, лаборантов, гистологов, патологоанатомов. Команда томских ученых, медиков и производственников решила эту задачу", - цитируется в сообщении слова сотрудника компании "Новохим" Евгения Жука.

В пресс-службе агентству пояснили что разработкой нового препарата, который получил название "Адольфикс", занимались ученые Химического центра ТГУ в сотрудничестве с сотрудниками СибГМУ, а производство наладила компания "Новохим".

По информации пресс-службы, безвредный аналог формалина уже используют медицинские университеты и академии в Томске, Барнауле, Благовещенске, Чите, Ставрополе, Перми, Владивостоке, Архангельске - всего 11 вузов, еще в десяти продолжаются испытания. Есть положительные отзывы об "Адольфиксе" от специалистов из Новосибирска, Красноярска и Санкт-Петербурга.

Отмечается, что зарубежный аналог препарата из Италии ввозится в Россию очень небольшими партиями и заметно дороже томской разработки.

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