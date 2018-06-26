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Кондуктор и водитель на Алтае час удерживали в автобусе пенсионерку

Сибирь
26 июня, 11:05 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 26, июня. /ТАСС

По сообщениям местных СМИ, 77-летняя женщина не могла оплатить проезд. СК проводит проверку

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БАРНАУЛ, 26 июня. /ТАСС/. СУ СК по Алтайскому краю проводит проверку по сообщению местных СМИ о том, что работники общественного транспорта в течение часа удерживали в транспорте пенсионерку 77 лет, которая не могла оплатить проезд. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"По факту удержания в пассажирском автобусе города Барнаула 77-летней женщины организовано проведение доследственной проверки. На одном из региональных телеканалов показан сюжет о том, что днем 22 июня кондуктор и водитель пассажирского автобуса в течение часа удерживали женщину в салоне. По словам журналистов, пенсионерка забыла пенсионное удостоверение и деньги дома, хотя проездной у нее был", - сообщили в ведомстве.

В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, дать юридическую оценку действиям водителя и кондуктора транспортной компании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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