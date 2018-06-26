Четыре человека пострадали в Омске в результате столкновения маршрутки с трамваем

ОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали во вторник в результате столкновения маршрутного такси и трамвая в Омске, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого около Парка культуры в Омске водитель маршрутного такси, не пропустив трамвай, допустил столкновение, в результате которого из 15 пассажиров маршрутки пострадали четыре женщины. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Пострадавшие женщины госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, их состояние оценивается как средней тяжести, добавили в ведомстве.