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Четыре человека пострадали в Омске в результате столкновения маршрутки с трамваем

Сибирь
26 июня, 14:33 UTC+3 ОМСК ОМСК 26, июня. /ТАСС

Пострадавшие госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести

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ОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали во вторник в результате столкновения маршрутного такси и трамвая в Омске, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"По предварительным данным, на улице Богдана Хмельницкого около Парка культуры в Омске водитель маршрутного такси, не пропустив трамвай, допустил столкновение, в результате которого из 15 пассажиров маршрутки пострадали четыре женщины. По данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Пострадавшие женщины госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, их состояние оценивается как средней тяжести, добавили в ведомстве.

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