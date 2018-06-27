В пригороде Барнаула восстановили энергоснабжение в 700 домах

БАРНАУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Энергетики восстановили энергоснабжение 700 домов в поселке Затон в пригороде Барнаула после сильнейшего урагана, прошедшего в минувшие выходные в Алтайском крае. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Затоне от урагана оставались без энергоснабжения более 700 домов - там подача электричества восстановлена. Кроме того, только в этом поселке штормовым ветром были повреждены крыши на 30 многоквартирных и 51 частном домах. В поселке ведутся восстановительные работы", - сообщили в ведомстве.

По данным Барнаульской сетевой компании, все основные работы по восстановлению энергоснабжения в городе завершены. В Центральном районе города остаются без напряжения 17 потребителей, у них обнаружены повреждения на вводах в жилые дома. В течение дня к электросетям подключат все объекты.

Последствия урагана устраняли 19 усиленных бригад сетевой компании города, в Барнауле были построены несколько километров линий электропередачи, установлено более 50 новых опор.

"На сетях устранено более тысячи повреждений, связанных с падением веток и деревьев. За 30 лет работы в городских электросетях, могу отметить, что в Барнауле никогда не было столь разрушительного урагана", - сказал инженер Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец.

Сильный грозовой фронт прошел по территории Алтайского края вечером 23 июня. Без энергоснабжения тогда оставались 85 тыс. человек в Барнауле, были повалены деревья, снесены крыши домов. В Барнауле от порыва ветра упал строительный кран, из-за чего погиб машинист, прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера, пострадали 15 человек.