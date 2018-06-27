Пожарные спасли трех и эвакуировали около 60 жильцов 17-этажного дома в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России спасли из окна 12-го этажа трех и эвакуировали по лестничным маршам еще около 60 жильцов 17-этажного дома в Советском районе Новосибирска. Никто не пострадал, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Из горящей высотки в Новосибирске сотрудники МЧС России спасли трех человек, из дома эвакуированы более 60 жильцов. Пострадавших нет. Людей спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам", - сообщается ведомство.

Пожар в 17-этажном доме в Советском районе Новосибирска начался в 06:37 по местному времени (02:37 мск). На момент прибытия первого пожарного подразделения из окон дома на 12-м этаже шел черный дым, в окнах стояли люди и просили о помощи. Для их спасения из горящей квартиры сотрудник МЧС использовали автоколенчатый подъемник с высотой подъема 50 метров: пожарные пересадили в люльку и плавно опустили на землю двух взрослых и одного ребенка. Они не пострадали, но отправлены на скорой в больницу для профилактического осмотра.

В доме сработала система пожарной сигнализации и дымоудаления, поэтому многие жильцы до прибытия оперативной службы МЧС смогли покинуть подъезд по незадымляемым лестничным клеткам. Всего в момент пожара из дома самостоятельно и под руководством пожарных эвакуировались более 60 жильцов.

На разведку, эвакуацию людей и локализации возгорания пожарным потребовалось 17 минут. Пожар в квартире на площади 20 квадратных метров ликвидирован. На месте вызова работали 27 человек и 8 единиц пожарной техники. Причина пожара устанавливается.