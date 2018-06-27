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Союз страховщиков: каждый пятый водитель в Сибири ездит без легитимного полиса ОСАГО

Сибирь
27 июня, 12:25 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, июня. /ТАСС

Сообщается, что за первый квартал 2018 года в СФО заключено на 1,4% договоров ОСАГО меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом автопарк вырос практически на 20%

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НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Сокращение числа заключенных с начала 2018 года договоров ОСАГО в Сибирском федеральном округе (СФО) позволяет сделать вывод, что около 20% автовладельцев ездят без полисов. Об этом сообщила в среду в пресс-центе ТАСС в Новосибирске председатель комитета по региональному развитию Всероссийского союза страховщиков Ольга Бутковская.

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"Реальное снижение количества заключенных договоров выше 20%. То есть каждый пятый автовладелец у нас ездит либо без полиса ОСАГО, либо с нелегитимным страховым полисом, а это чревато тяжелыми последствиями при наступлении дорожно-транспортного происшествия", - сказала она.

По данным Бутковской, за первый квартал 2018 года в СФО заключено на 63 тысяч (1,4%) договоров ОСАГО меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом автопарк за это время вырос практически на 20%.

Старший инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Новосибирской области Генрих Малкин в свою очередь сообщил, что с начала 2018 года сотрудники автоинспекции выявили на дорогах более 33 тысяч водителей, передвигавшихся без полисов ОСАГО. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за январь-март 2018 года, по данным Буковской, в Новосибирской области было заключено 668 тыс. договоров ОСАГО, собрано 826 млн страховых премий, выплаты составили 747,3 млн рублей.

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