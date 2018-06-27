Чиновники Новокузнецка стали героями клипа по мотивам "Звездных войн"

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Чиновники администрации Новокузнецка и мэр города Сергей Кузнецов стали героями клипа по мотивам фильма "Звездные войны". Видео, посвященное 400-летию со дня основания города, было смонтировано еще в 2017 году, а в среду замглавы города - руководитель администрации Центрального района Николай Маслов опубликовал его в Instagram. Ролик быстро набрал популярность и вызвал широкое обсуждение среди пользователей и СМИ.

Сам Маслов рассказал ТАСС, что видео было смонтировано для внутреннего пользования. "У нас ежегодно проходит праздник дня города, ежегодно мы представляем себя - каждый район… Мы собрались нашим коллективом района, предложили сделать видео [по мотивам фильма] "Звездные войны", - сказал он.

"В далёкой, далёкой галактике": новокузнецкие чиновники удивили креативным поздравлением ко Дню города ⠀ Глава Центрального района Новокузнецка в инстаграме опубликовал креативное видео, в котором местные чиновники вместе с героями фильма «Звёздных войн» готовятся к 400-летию города. В клипе снялся и мэр Сергей Кузнецов. Интернет пользователи благосклонно восприняли видеоролик. ⠀ "Межгалактическая команда звездного корабля идёт своим путём в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис. Сила, мужество и смелость помогают астронавтам не сбиться с пути... Капитан твёрдой рукой ведёт корабль курсом на 400" Публикация от Николай Юрьевич Маслов (@maslov.n.y) #нк400 #новокузнецк400 #новокузнецк #вашгородновокузнецк Публикация от ВашГород.Новокузнецк (@vashgorodnk) 26 Июн 2018 в 10:10 PDT

По его словам, идея клипа заключалась в том, что команда космического корабля - администрации района и мэр - встречает на пути различные препятствия, преодолевает все невзгоды и идет верным курсом. Кузнецов и его подчиненные управляют кораблем, изображают игру на музыкальных инструментах и показывают одобрительные жесты - поднимают вверх большие пальцы и машут руками. В видео также появляются персонажи фильма - магистр Йода, Чубакка.

Как уточнил Маслов, участники клипа, в том числе мэр, не были в курсе сюжета. "Просто говорили [во время съемок]: помахай рукой или сделай такое-то движение. Мы даже своих никого не предупреждали, потом у меня специалист хороший был, сделал этот клип", - добавил он, уточнив, что бюджетные деньги на создание видео не тратились, а сотрудник занимался этим исключительно не в рабочее время. "Это просто его творческий труд", - отметил глава района.

Маслов добавил, что "буквально на днях" листал архив и наткнулся на клип, который до этого не публиковался и был доступен только для своих сотрудников. "Я подумал, что это к 400-летию [города] удачно и своевременно, ну и выкинул [в интернет]. Не думал, что будет такой ажиотаж", - пояснил Маслов. Видео интернет-пользователи оценили по-разному: кто- то поддержал креативный подход, часть - раскритиковали.

Это не первый клип с участием мэра Новокузнецка и работников администрации. В прошлом году было снято видео по мотивам песни "Вите надо выйти" с призывом выйти на субботник. Правда, тогда сам глава разместил клип на своей странице ВКонтакте, видео также вызвало активное обсуждение. В этом году появилось аналогичный клип, призывающий горожан выйти на уборку.