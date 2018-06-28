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Подачу холодной воды возобновили жителям Бердска, где ввели ЧС из-за прорыва канализации

Сибирь
28 июня, 13:23 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, июня. /ТАСС

В среду в городе частично ограничили подачу воды в 253 многоквартирных дома и 707 частных домов

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НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Жителям одного из микрорайонов города Бердска Новосибирской области, в котором несколько дней назад прорвало канализацию, возобновили подачу холодной воды. Об этом в четверг рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

Прорыв канализации произошел в понедельник в частном секторе Бердска, второго по численности населения города в Новосибирской области, где проживает более 100 тыс. человек. В результате на участке протяженностью 316 метров провалился грунт из-за разрушения коллектора, построенного в 1968 году, а канализационными стоками были затоплены подходы к домам. В городе в связи с этой ситуацией был введен режим ЧС. В среду частично была ограничена подача воды в 253 многоквартирных дома и 707 частных домов, с четверга она должна была подаваться по особому графику.

"Нет отключений холодной воды сейчас, она подается без ограничений. Четыре насоса на данный момент справляются, идет откачка", - сказали в пресс-службе, уточнив, что для дальнейших работ по устранению аварии и отключения холодной воды не требуется.

Горячей воды в домах пока нет, ее отключение продлили до 1 июля. Как рассказал ТАСС Александр Алексеенко, заместитель директора по строительству и общим вопросам бердского МУП "Комбинат бытовых услуг", работы на месте аварии сейчас продолжаются. Бригады ведут откачку канализационных стоков, чтобы не допустить распространения провалов, и занимаются укладкой трубы.

"Уже порядка 150 метров раскопано (на месте провала - прим.ТАСС), первые 30 метров трубы металлической вчера уложили, и я думаю, что сегодня столько же уложим. Также продолжается перекачка стоков, на грани пока справляемся", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что для решения проблемы необходимо построить обводной коллектор. В пресс-службе правительства региона утончили, что аварийный участок коллектора до конца года будет заменен. Из областного бюджета на строительство нового коллектора в Бердске будет выделено 32 миллиона рублей.

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