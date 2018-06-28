В Барнауле ребенок погиб от удара током во дворе частного дома

БАРНАУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Следователи в городе Барнауле Алтайского края возбудили уголовное дело по факту смерти мальчика шести лет от удара током во дворе частного дома. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. По данным следствия, днем 27 июня во дворе частного домовладения мальчик задел металлическую конструкцию, в результате чего получил поражение электрическим током", - сообщили в СК.

Предварительно установлено, что монтаж электропроводки на участке дома ранее проводило лицо, не имевшее специальных познаний и полномочий на выполнение работ по электромонтажу.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за гибель ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.