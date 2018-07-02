В Китае откроют центр продажи товаров, произведенных в Забайкалье

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Центр продажи товаров, произведенных в Забайкальском крае, откроется на территории Китая, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора.

"В приграничном торговом комплексе "Забайкальск-Маньчжурия" 6 июля откроется центр товаров Забайкалья, в котором будет представлена продукция, произведенная на территории нашего региона", - уточнили в пресс-службе.

Генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Александр Бирюков рассказал ТАСС, что площадь, выделенная для забайкальских товаров, составляет около 60 квадратных метров. С 6 июля здесь начнут продавать кондитерские изделия, шоколад, ореховую пасту, муку, травяные чаи, газированную и негазированную воду, произведенные в Забайкалье. "В дальнейшем планируется привлекать производителей и другой продукции", - добавил Бирюков.

По словам министра экономического развития края Сергея Новиченко, павильон станет площадкой для продвижения забайкальской продукции на китайский рынок и даст импульс развитию торгово-экономического сотрудничества.

Маньчжурия - город в Китае, который находится в 4 км от границы с Россией и в 6 км от Забайкальска - крупнейшего пограничного пункта пропуска на российско-китайской границе. Является одним из излюбленных мест отдыха и шопинга жителей Восточной Сибири.