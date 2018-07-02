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На севере Красноярского края пропали охотник с двумя сыновьями

Сибирь
2 июля, 14:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 2, июля. /ТАСС

В апреле трое жителей села Верещагино отправились на свой охотничий участок в верховьях реки Фатьяниха, 11 июня мужчина по радиосвязи сообщил, что возвращается домой, однако до сих пор не вернулся

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КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Охотник и двое его сыновей пропали в Туруханском районе на севере Красноярского края. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

"В Туруханском районе пропали три мужчины, которые уехали на охоту. По данному факту главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю принято решение организовать доследственную проверку", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в апреле 2018 года 57-летний житель села Верещагино с двумя сыновьями 24 и 25 лет отправились на свой охотничий участок, расположенный в верховьях реки Фатьяниха. 11 июня мужчина по радиосвязи сообщил, что возвращается домой, однако до настоящего времени не вернулся. Местные жители в ходе поисковой операции обнаружили его поврежденную деревянную лодку.

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