Глава Новосибирской области доложил Путину о стратегии развития региона до 2030 г.

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников доложил президенту России Владимиру Путину о разработке стратегии развития региона до 2030 года, сообщив о планах развивать область темпами выше среднероссийских. На встрече с главой государства Травников отметил стабильную социально-экономическую ситуации в области, которая с начала года по основным показателям развития находится "даже выше среднероссийских, где-то соответствует средним по стране".

"Вообще, ставим себе ориентиры - развиваться темпами выше среднероссийских. Сейчас работаем над стратегией социально-экономического развития региона до 2030 года, и именно такие ориентиры себе и ставим. По итогам 2017 года по большинству социальных показателей, майских указов от 2012 года мы целевых ориентиров достигли", - сказал врио губернатора. Путин на это заметил, что "нужно не опускать теперь планку".

По словам врио губернатора, при разработке стратегии социально-экономического развития власти региона основываются на предложениях экспертного сообщества, бизнес- сообщества, "очень много предложений от жителей поступает".

Докладывая о положении дел в регионе, Травников, в частности, доложил об успехах в сфере инвестиций, отметив, что по итогам 2017 года Новосибирская область поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по России с 27-го на 19-е место. "Но не обольщаемся. Это приятно, конечно, потому что в прошлом году было 175 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Считаю, что для такого большого, перспективного региона, как Новосибирская область, нужно больше, поэтому не останавливаемся на достигнутом", - подчеркнул глава региона.

Травников также сообщил, что в региональном бюджете на 2018 год заложены средства на поддержание темпов роста зарплат бюджетников по категориям, которые охвачены майскими указами. "Кроме этого, предусмотрены необходимые средства, чтобы поднять заработные платы на 4 процента для всех категорий бюджетников, в том числе тех, которые не вошли в указанный перечень", - добавил он.

Глава региона доложил о развитии сельскохозяйственной отрасли Новосибирской области, отметив дефицит мощностей по переработке сельхозпродукции, а также то, что региону "нужно учиться продавать". "В стратегию социально-экономического развития мы закладываем реализацию проектов по переработке сельхозпродукции, реализацию проектов по мощностям для хранения и считаем, что нужно менять направление поддержки, господдержки сельхозпроизводителей с учётом того, что задача просто увеличения объемов производства уже фактически достигнута", - подытожил Травников.