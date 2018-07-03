В Новосибирской области увеличился средний балл за ЕГЭ

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Средний балл за единый государственный экзамен (ЕГЭ) в этом году в Новосибирской области увеличился на 1,5-2 процентных пункта по сравнению с результатами предыдущих лет. Об этом рассказал во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске и. о. министра образования региона Сергей Федорчук.

"По большинству предметов у нас средний балл по сравнению с предыдущими годами немного вырос, это примерно 1,5-2 процентных пункта, то есть 1,5-2 балла. <…> Радует то, что увеличилось количество участников с высокими результатами. По таким предметам, как география, математика базового уровня, история, русский язык, обществознание результаты в процентном отношении чуть повысились", - отметил Федорчук.

Вместе с тем количество стобалльных работ в этом году стало меньше, чем в 2017 году - 108 против 142 годом ранее. Однако, как отметил и. о. главы регионального Минобразования, при этом впервые за последние пять лет в области появились работы по обществознанию, выполненные на 100 баллов.

"Больше всего, как обычно, по русскому языку - это 71, по химии 13 - и это в два раза больше, чем в прошлом году. <…> По обществознанию четыре работы, причем хочу отметить, что по обществознанию за последние пять лет у нас впервые стобалльные результаты, несмотря на то, что обществознание - это второй по значимости предмет", - сказал Федорчук.

Основной период ЕГЭ прошел в Новосибирской области с 28 мая по 2 июля, экзамены сдавали более 14 тыс. человек, из которых 13,5 тыс. - выпускники этого года. По данным профильного министерства, в целом итоговая аттестация прошла в штатном режиме. За все время было зафиксировано 18 удалений из-за того, что в места проведения экзаменов школьники проносили запрещенные предметы - телефоны и шпаргалки.