Суд приговорил жителя Читы к пожизненному заключению за убийства шести человек

ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд во вторник приговорил 45-летнего жителя Читы к пожизненному заключению за убийства шести человек, покушению на убийство семи человек, а также за незаконное хранение оружия. Об этом в среду журналистам сообщил старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

"Суд рассмотрел уголовное дело и согласился с позицией государственного обвинителя, назначив обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании с него компенсации морального вреда на общую сумму 4,5 млн рублей", - сказал Синельников.

Ранее пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщала, что, по мнению следствия, обвиняемый в течение десяти лет совершал убийства и покушения на убийство преимущественно уроженцев Средней Азии на территории Читы и в окрестностях города. Практически во всех случаях мотивом для совершения преступлений была национальная ненависть.

Следователи сообщали, что в июле 2006 года в пригороде Читы обвиняемый застрелил из пистолета двух мужчин, торговавших фруктами, в мае 2013 года - застрелил из автомата четырех человек и ранил одного, которому удалось выжить. В ноябре и декабре 2013 года обвиняемый, вооруженный пистолетом, дважды нападал в Чите на торговцев фруктами, тяжело ранив при этом одного из них. В начале 2014 года мужчина вновь напал на продавца фруктового киоска и четырьмя выстрелами в упор из пистолета убил его на месте.

Кроме того, что в июле 2016 года в Чите обвиняемый, по данным СК, застрелил из пистолета байкера Романа Чипизубова, а летом 2012 года он, используя бутылки с бензином, поджег один из частных домов в Чите, где проживала цыганская семья, а затем открыл огонь на поражение по людям, пытавшимся потушить огонь, ранив хозяина дома и его 11-летнюю дочь.

Первоначально мужчину обвиняли в убийстве восьми человек, однако Синельников в беседе с корреспондентом ТАСС уточнил, что суд присяжных ранее установил причастность обвиняемого к убийству двух человек, но признал его невиновным в этом эпизоде. Присяжные также не усмотрели в действиях жителя Читы признаков межнациональной ненависти.