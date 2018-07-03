Отель и деловая зона появятся в аэропорту Красноярска до октября 2019 года

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Деловая зона для проведения конференций и форумов, а также отель появятся в аэропорту Красноярска до октября 2019 года, объем инвестиций в реконструкцию превысит 800 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.

Комплекс будет создан на базе терминала № 1, через который до конца 2017 проходил весь пассажиропоток аэропорта на внутренних рейсах.

"После ввода в эксплуатацию нового пассажирского терминала и перевода основной деятельности из терминала № 1 возникла необходимость в обновлении бывшего здания аэровокзала. С целью развития аэропорта Красноярск будет проведен капитальный ремонт данного сооружения. <…> До марта 2019 года планируется завершить изменение первого и цокольного этажей, где разместятся залы спецобслуживания пассажиров и деловая зона. На втором этапе - до октября 2019 года - планируется ввод в эксплуатацию отеля на втором этаже здания", - сообщили в пресс-службе.

После реконструкции общая площадь терминала составит 8,4 тыс. квадратных метров. В качестве источников финансирования проекта планируется использовать заемные, а также собственные средства аэропорта. Сумма инвестиций в проект составит более 800 млн рублей, добавили в аэропорту.

Обновленный терминал будет использоваться для обслуживания пассажиров официальных делегаций, организованных групп гостей города, спортсменов и бизнесменов. Появятся площади для проведения презентаций, конференций, форумов, размещения экспозиций и выставок. Пассажирам будет предложен дополнительных комплекс услуг: VIP-залы повышенной комфортности с возможностью регистрации и предполетного досмотра, выделенная зона для таможенного контроля, воздушный пункт пропуска для организованных групп, бары и рестораны, отель.

Аэропорт Красноярск (прежнее название Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года он носит статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров с пропускной способностью 2,5-5 млн пассажиров.