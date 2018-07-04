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Сибирские физики создали прототипы элементов будущего коллайдера

Сибирь
4 июля, 11:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, июля. /ТАСС

Они будут включены в новый ускорительный комплекс "Супер С-Тау фабрика"

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НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Ученые Института ядерной физики (ИЯФ) Сибирского отделения (СО) РАН испытали ряд элементов, которые будут включены в новый ускорительный комплекс "Супер С-Тау фабрика" - один из шести российских проектов класса мега-сайнс. Об этом сообщило официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Супер С-Тау фабрика" - это электрон-позитронный коллайдер, который планируется построить в новосибирском Институте ядерной физики. Основная цель - изучение процессов рождения очарованных кварков и тау-лептонов, поиск так называемой новой физики, находящейся за рамками стандартной модели.

"Для будущей установки <…> сделан прототип двухапертурной линзы финального фокуса - промежутка вблизи места встречи столкновения электронов и позитронов в будущем коллайдере, а также прототипы элементов ускоряющих секций. Разработана и опробована модель сбора и обработки экспериментальных данных будущего детектора", - цитирует издание директора института Павла Логачева.

Линза, прототип который сделали ученые, нужна для получения крайне малых размеров пучка в месте встречи электронов и позитронов.

Ранее сообщалось, что физики разработали для "Супер С- Тау фабрики" проект системы точного распознавания частиц на основе аэрогеля - уникального материала с рекордно низкой плотностью. "Супер С-Тау фабрика" входит в число российских проектов класса мега-сайнс. Стоимость реализации в текущих ценах - около 40 млрд рублей, срок создания установки - шесть лет, период сохранения мирового приоритета - не менее 10 лет.

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