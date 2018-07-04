На севере Иркутской области сняли угрозу перехода лесных пожаров на населенные пункты

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Угроза перехода лесных пожаров на населенные пункты снята в отдаленных северных территориях Иркутской области, где горит лес на площади более 50 тыс. га, сообщил в среду журналистам замминистра лесного комплекса региона Валентин Широков.

Ранее в среду сообщалось, что два лесных пожара - возле сел Бур и Токма Катангского района - создают угрозу перехода огня на населенные пункты. Однако по мере приближения к населенным пунктам на место были направлены парашютисты-десантники из федерального резерва.

По словам Широкова, огонь был остановлен в 8 км от села Токма. "Два дня делали дорогу, доставили туда тяжелую технику, проложив предварительно бревна по болоту. Угрозу населенному пункту удалось снять. Задымления тоже нет, так как сейчас ветер сменился и распространение огня и дыма идет от населенного пункта", - сказал замминистра.

По его словам, вблизи села Бур угроза населенного пункта отсутствовала, но его жители жаловались на задымление. В настоящий момент этот очаг локализован.

"Пожар возле населенного пункта Мамырь Братского района также угрожал переходу. Он сегодня будет ликвидирован. Еще одни пожар находится рядом с населенным пунктом Дубынино, он сейчас локализован, ликвидация прогнозируется сегодня- завтра", - отметил Широков.

Очаги в Братском районе вызвали сильное задымление в городе Братск. Ожидается, что их ликвидация позволит улучшить показали по качеству воздуха.

Всего на борьбе с лесными пожарами в Иркутской области сейчас задействованы 800 человек и 100 единиц техники.