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Инвестиции в газификацию Республики Алтай в 2018 году составят около 180 млн рублей

Сибирь
4 июля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Из них 110 млн рублей направит "Газпром" на проектирование и строительство газопроводов в селе Рыбалка и микрорайоне Байат в Горно-Алтайске

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 180 млн рублей из консолидированного бюджета будет потрачено на газификацию различных территорий Республики Алтай в 2018 году, из них 110 млн рублей направит "Газпром", сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"В этом году ПАО "Газпром" планирует инвестировать 110 млн рублей на проектирование и строительство газопроводов в селе Рыбалка и микрорайоне Байат в городе Горно-Алтайске. В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" в 2018 году будет направлено 59,06 млн рублей на газификацию сел. По госпрограмме региона по развитию ЖКХ и транспортного комплекса на строительство газопроводов предусмотрено 10,5 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

В регионе также начнут работы по прокладке подводящих газопроводов в село Дубровка и на несколько улиц Горно- Алтайска. Проводится экспертиза по газопроводу от газораспределительной станции "Нижняя Каянча" до села Манжерок. Завершаются работы по строительству газораспределительных сетей в селе Кызыл-Озек, строят сети в одном из микрорайонов Маймы. Заключен контракт на строительство газопроводов в трех микрорайонах Горно-Алтайска.

Возможность подключения к газу имеют шесть тысяч домов в регионе, однако подключена половина из них. Как сообщили в пресс-службе, глава республики Александр Бердников на заседании 4 июля подчеркнул, что руководство региона готово просубсидировать часть процентной ставки по кредитам, чтобы люди могли подвести газ в свои дома от магистральных сетей. Бердников поручил в этом году, а также в бюджете следующего года увеличить средства республиканской казны на субсидирование данного направления. Минтрудсоцразвития региона проведет мониторинг для определения числа льготной категории граждан, которые смогут получить финансовую поддержку.

С 2006 года, когда было подписано соглашение о сотрудничестве между властями Алтая и руководством "Газпрома", на газификацию региона было направлено более 6,6 млрд рублей бюджетных средств и инвестиций компании. В Республике Алтай построено 489,9 км сетей газораспределения, на природный газ переведены 115 котельных и 240 автомобилей.

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