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Суд в Омской области обязал власти отремонтировать дорогу за 150 млн рублей

Сибирь
5 июля, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ранее проведенная прокурорами проверка показала, что на участке автодороги Омск - Одесское - граница Республики Казахстан асфальт приведен в негодность, есть множество ям и неровностей

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Одесский районный суд Омской области согласился с иском прокуратуры и обязал власти региона и дорожные ведомства отремонтировать участок автомобильной дороги регионального и межмуниципального значения Омск - Одесское - граница Республики Казахстан, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Омской области.

"По инициативе прокурора Одесского района Омской области суд возложил обязанность на органы исполнительной власти региона провести реконструкцию автомобильной дороги стоимостью более 150 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее проведенная прокурорами проверка показала, что состояние дорожного покрытия на участке автодороги Омск - Одесское - граница Республики Казахстан не соответствуют требованиям: асфальт приведен в негодность, есть множество ям и неровностей на протяженности всего участка. Прокурор района внес представление об устранении нарушений директору Одесского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ), но работы не были проведены из-за недостатка бюджетных средств.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск об обязании Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Управления дорожного хозяйства Омской области, АО "Омскавтодор" и ГП ОО "Одесское ДРСУ" устранить выявленные нарушения законодательства и провести ремонт участка автомобильной дороги. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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