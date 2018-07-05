На Алтае направят 600 млн рублей господдержки на создание площадок для развития бизнеса

БАРНАУЛ, 5 июля. /ТАСС/. Три новые производственные площадки, на которых смогут развивать свои проекты представители малого и среднего бизнеса, планируется создать в городах Алтайского края. Объем государственного софинансирования по этим проектам составит не менее 600 млн рублей, сообщил в четверг журналистам врио начальника управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.

По словам руководителя ведомства, на выбранных участках за счет госфинансирования будет создаваться инфраструктура - коммунальные сети, дороги. Возможно, часть средств также будет потрачена на строительство объектов недвижимости. Как ожидается, предприниматели на этих площадках, оснащенных необходимой инфраструктурой, откроют новые производства.

"В планах Минэкономразвития РФ с 2019 года значатся мероприятия по софинансированию создания малых муниципальных промышленных площадок размером не более 8-10 гектаров, - сказал Дешевых, уточнив, что объем софинансирования каждого из объектов предполагается на уровне 200 млн. рублей. - Мы заявили три таких площадки в городах Барнаул, Бийск и Новоалтайск".

Чиновник пояснил, что проект рассчитан до 2021 года. В приоритете для региональных властей организация на опытных площадках производств обрабатывающей, химической, полимерно- композитной промышленности в Бийске, а также машиностроения в Новоалтайске и Барнауле. Дешевых также не исключил, что на площадках могут быть созданы предприятия по переработке сельхозпродукции. Инвесторы, которые будут участвовать в данном проекте, должны будут вложить в проекты не менее 25% от затрат госбюджета.

В администрации Алтайского края считают, что подобная поддержка положительно скажется на развитии малого и среднего бизнеса. В крае за 2015-2017 годы объем инвестиций таких компаний в экономику региона увеличился на 129%. На их долю приходится 38% в валовом региональном продукте. На Алтае зарегистрированы более 87 тыс. индивидуальных предпринимателей.