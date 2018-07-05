Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бригады скорой помощи Кемерова оснастили системой для быстрого вызова бойцов Росгвардии

Сибирь
5 июля, 14:55 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, июля. /ТАСС

В планшетные компьютеры, которыми оснастили медиков, интегрировали специальную программу

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 5 июля. /ТАСС/. Бригады Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи смогут оперативно вызвать на помощь бойцов Росгвардии с планшетных компьютеров, в которые внедрена специальная программа, сообщили в четверг в пресс-службе обладминистрации.

"Теперь кемеровские медики в случае необходимости могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Именно в гаджет интегрирована система мониторинга "Алмаз". Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии", - сказали в пресс-службе.

Группа задержания прибудет на место, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет необходимые меры. В настоящий момент вневедомственная охрана обеспечивает безопасность 43 бригад скорой помощи. По данным сайта кемеровской станции скорой медпомощи, ежесуточно на вызовы выезжает около 40 бригад, выполняется более 550 вызовов.

В управлении Росгвардии по региону ТАСС уточнили, что пока такая система в Кузбассе внедрена только в Кемерове, в Сибири она есть в Омске и Иркутске. Ранее при возникновении нештатных ситуаций бригада обращалась в дежурную часть. Время реагирования и прибытие бойцов вневедомственной охраны составит 5 минут.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
3
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
4
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
5
Ростех не поедет на авиасалон "Фарнборо" из-за дискриминации со стороны организаторов
6
Глава британского МВД: пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали
7
Один человек погиб и пять ранены в результате аварии в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости