Бригады скорой помощи Кемерова оснастили системой для быстрого вызова бойцов Росгвардии

КЕМЕРОВО, 5 июля. /ТАСС/. Бригады Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи смогут оперативно вызвать на помощь бойцов Росгвардии с планшетных компьютеров, в которые внедрена специальная программа, сообщили в четверг в пресс-службе обладминистрации.

"Теперь кемеровские медики в случае необходимости могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Именно в гаджет интегрирована система мониторинга "Алмаз". Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии", - сказали в пресс-службе.

Группа задержания прибудет на место, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет необходимые меры. В настоящий момент вневедомственная охрана обеспечивает безопасность 43 бригад скорой помощи. По данным сайта кемеровской станции скорой медпомощи, ежесуточно на вызовы выезжает около 40 бригад, выполняется более 550 вызовов.

В управлении Росгвардии по региону ТАСС уточнили, что пока такая система в Кузбассе внедрена только в Кемерове, в Сибири она есть в Омске и Иркутске. Ранее при возникновении нештатных ситуаций бригада обращалась в дежурную часть. Время реагирования и прибытие бойцов вневедомственной охраны составит 5 минут.