Пять свалок площадью 36 тыс. кв. метров ликвидируют в Омской области

ОМСК, 9 июля. /ТАСС/. Омская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала власти области и района ликвидировать пять несанкционированных свалок в Нововаршавском районе общей площадью 36 тыс. кв. метров, отходы с которых попадали в Иртыш, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник прокурора региона Дмитрий Павленко.

"Природоохранная прокуратура обратилась в Нововаршавский районный суд с требованием возложить на администрацию района и Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области обязанности по ликвидации пяти свалок общей площадью 36 тыс. кв. метров. Суд требование прокуратуры удовлетворил в полном объеме", - сказал Павленко.

По его словам, проверка природной прокуратуры была проведена по информации местных СМИ. В результате было установлено, что свалки находятся рядом с районным центром Нововаршавка на берегу Иртыша.

"СМИ утверждали, что отходы попадали в реку. Такое могло быть, особенно весной при розливе реки, но в ходе проверки этот факт зафиксирован не был", - уточнил представитель прокуратуры.

Проблема утилизации мусора остается актуальной для Омской области. Несмотря на то, что территориальная схема по обращению с отходами в регионе уже разработана, новые полигоны для утилизации мусора пока не созданы. Старые при этом работают без лицензии в режиме накопления мусора, поскольку других вариантов хранения отходов у региона нет.