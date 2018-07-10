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Паводки повредили и разрушили 25 мостов в Забайкалье

Сибирь
10 июля, 10:28 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 10, июля. /ТАСС

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в Тунгокоченском районе на севере региона

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ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Реки, разлившиеся в Забайкалье после сильных и продолжительных дождей, повредили и разрушили 25 мостов, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Из-за паводковых явлений разрушены или повреждены 25 краевых и муниципальных мостов. 14 из них находятся на региональных дорогах, 11 - на дорогах местного значения", - цитирует пресс-служба министра территориального развития края Виктора Паздникова.

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Дороги и мосты пострадали в Тунгокоченском, Нерчинском, Шилкинском, Читинском и Газимуро-Заводском районах. Наиболее сложная ситуация в Тунгокоченском районе на севере Забайкалья, где размыт проезд от федеральной трассы в сторону поселка Вершино-Дарасунский, нельзя проехать к селам Верх-Усугли и Тунгокочен. В Нерчинском районе отрезанными от "большой земли" оказались села Илим и Олекан.

"Как только уровень воды позволит начать работы, мы сразу приступим к устранению всех разрушений, обеспечив подъезд к отрезанным населенным пунктам. Решения на уровне правительства региона приняты, подведомственным организациям даны соответствующие поручения", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что паводковые воды подтопили участок федеральной трассы "Амур" (Чита - Хабаровск) в окрестностях Читы, движение по нему перекрыто, но организован объезд. "Выставлены посты МВД и ГИБДД. В случае видимых деформаций движение будет остановлено, чтобы не произошло несчастных случаев. За ситуацией наблюдаем в круглосуточном режиме", - уточнил Паздников.

О ситуации в регионе

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. 8 июля реки в регионе вышли из берегов и подтопили шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах.

В ночь на вторник река Чита подтопила несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города, а также улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды в краевом центре. По данным властей, эвакуированы около 1 тыс. человек.

На всей территории Забайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков.

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