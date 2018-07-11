Ростехнадзор намерен использовать опыт Омского НПЗ по промбезопасности

ОМСК, 11 июля. /ТАСС/. Ростехнадзор намерен изучить опыт Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) "Газпром нефти" по экологической и промышленной безопасности для использования его другими предприятиями в России. Об этом сообщила пресс-служба Ростехнадзора по итогам заседания по безопасности в Омске, которое провела заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ Светлана Радионова.

"Сейчас "Газпром нефть" ведет его масштабную модернизацию (ОНПЗ), внедряет современные системы промышленной и экологической безопасности. Мы хотим изучить этот опыт, а также опыт других предприятий региона. Он может быть полезен отрасли, повышению промышленной безопасности в целом", - отметила она.

Радионова также рассказала о важности выстраивания диалога между промышленниками, бизнесом и службой. "Документы, которые мы здесь обсуждаем, должны быть востребованными, понятными, логичными, своевременными", - подчеркнула заместитель руководителя Ростехнадзора.

В свою очередь генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский заявил, что промышленная и экологическая безопасность являются ключевым приоритетом предприятия.

"Мы первыми в промышленном секторе ставим цифровые системы мониторинга воздуха и способствуем развитию таких систем на уровне региона. Внедряем системы автоматизированного контроля и мониторинга, уходим в цифровизацию. Наша цель свести травматизм, нештатные ситуации на производстве к нулю, и мы очень близки к достижению этой цели", подчеркнул он.