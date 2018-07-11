Паводок отрезал от "большой земли" райцентр на севере Забайкалья

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. жителей села Верх-Усугли - административного центра Тунгокоченского района на севере Забайкальского края - из-за разлива малых рек остались без автомобильной и телефонной связи с "большой землей". Об этом в среду ТАСС сообщил глава района Махмет Измайлов.

"Связи с Верх-Усуглями нет - ни телефонной, ни транспортной. Мосты разрушены, дороги размыты. Точной информации о ситуации в селе нет", - сказал Измайлов.

При этом, по данным главы района, в селе есть запас топлива и муки, которого должно хватить на неделю. "Но если непогода затянется, то запас бензина и продовольствия начнет заканчиваться", - добавил он.

В пресс-службе министерства территориального развития Забайкальского края отметили, что во время паводка в Верх-Усуглях произошел обрыв волоконно-оптического кабеля, и его жители остались без сотовой и телефонной связи. Для ее восстановления министерство совместно с компанией "Ростелеком" переправит в село спутниковый комплект оборудования, восстановит работу резервной телефонной связи.

"Для установки спутникового оборудования в район также направят группу инженеров. Технику и специалистов планируют доставить бортом МЧС", - отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в другом селе района, Тунгокочен, река Каренга подтопила около 120 подворий. "На данный момент вода в реке спала почти на два метра и ушла с подтопленных территорий, но из-за дождей, которые идут в районе, возможно повторное ухудшение обстановки", - сказал Измайлов.

Село Тунгокочен, по его словам, также отрезано от внешнего мира, и там запаса продовольствия и ГСМ также может хватить лишь на неделю.

Ранее сообщалось, что из-за паводка в Забайкалье автомобильное сообщение прервано с 12 населенными пунктами, половина из них - в Тунгокоченском районе.

Паводки в Забайкалье

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. В регионе повреждены и разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, размыты дороги. По данным МЧС на утро 11 июля, паводковая вода остается на территории пяти районов Забайкальского края, подтоплено семь населенных пунктов.

На всей территории Забайкалья введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют, что с 11 по 16 июля в регионе продолжатся дожди, в том числе сильные. На ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.