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В Забайкалье остаются подтопленными 243 дома в семи населенных пунктах

Сибирь
11 июля, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

К ликвидации последствий сильных дождей привлечены более 1,3 тыс. человек

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Подтопленными в результате сильных дождей в Забайкалье остаются 243 жилых дома. Об этом говорится в официальном сообщении МЧС РФ.

"По состоянию на 06:00 (мск) на территории пяти муниципальных образований остаются подтопленными семь населенных пунктов, 243 жилых дома, 28 придомовых территорий многоэтажных домов, 672 приусадебных участка", - говорится в сообщении.

Река Чита подтопила участок федеральной трассы Р-297 "Амур" и городской дороги в Чите - созданы объезды. При этом в городе и пригороде наблюдается спад воды, отметили в МЧС. "Заблаговременно отселены 757 человек, из них в семи пунктах временного размещения находятся 146 человек (всего развернуто 13 ПВР). Из четырех детских лагерей доставлены переданы родителям 350 детей, из дома ребенка проведена эвакуация 80 детей в краевую детскую клиническую больницу, в превентивных целях ограничена работа пяти дошкольных учреждений", - отмечается в докладе министерства.

К ликвидации последствий непогоды привлечены более 1,3 тыс. человек и 386 единиц техники, включая пять воздушных судов и 47 плавсредств. Два вертолета Ми-8 МЧС РФ и беспилотники мониторят уровень воды и доставляют спасателей в отдаленные подтопленные села. Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку водозаборов и колодцев. Также на случай ухудшения обстановки в Читу самолеты Ил-76 и Ан-74 МЧС доставили 70 человек и 13 плавсредств из Сибирского регионального поисково-спасательного и Байкальского поисково-спасательного отрядов.

"Для откачки воды из жилых домов и приусадебных участков пострадавшего местного населения спланированы и готовы к применению силы и средства пожарно-спасательных подразделений регионального ГУ МЧС РФ, противопожарной службы субъекта, а также сил и средств РСЧС Забайкальского края в количестве 168 единиц техники", - говорится в сообщении.

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