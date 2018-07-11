В Забайкалье восстановили движение по железнодорожному мосту, пострадавшему от паводка

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Железнодорожники восстановили движение поездов по мосту на станции Шилка, который 8 июля пострадал при разливе реки Кия. Об этом в среду сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"В среду 11:56 местного времени (05:56 мск) открыто движение поездов по четному мосту на станции Шилка", - сказали в пресс-службе.

8 июля река Кия подмыла опоры железнодорожного моста на станции Шилка. Движение по нему было остановлено. Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов, так как их направили по второму, нечетному, мосту. Представители магистрали уточнили, что во время ремонта взамен разрушенных паводком бетонных конструкций был установлен металлический пролет моста.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. По данным МЧС, подтопленными остаются семь населенных пунктов, 243 жилых дома, 28 придомовых территорий многоэтажных домов и 672 приусадебных участка.

На всей территории Забайкалья введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют, что с 11 по 16 июля в регионе продолжатся дожди, в том числе сильные. На ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.