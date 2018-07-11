Почтальоны на вертолете доставят пенсии и пособия в отрезанные паводком села Забайкалья

ЧИТА, 11 июля. /ТАСС/. Почтальоны на вертолете доставят пенсии и социальные пособия в села на севере Забайкальского края, которые из-за разлива рек оказались отрезанными от "большой земли". Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального филиала "Почты России".

"В поселки Тунгокочен, Верх-Усугли, Вершино-Дарасунский и села Нижний Стан, Усугли Тунгокоченского района, оказавшиеся отрезанными из-за наводнения, пенсии и социальные пособия доставят вертолетом", - сказали в пресс- службе. Пресс-секретарь забайкальского филиала "Почты России" уточнила ТАСС, что вылет состоится после улучшения метеорологической обстановки.

По ее словам, из-за паводка в Забайкалье от внешнего мира отрезаны 16 почтовых отделений. "В Шилкинском, Нерчинском, Сретинском, Тунгкоченском, Чернышевском, Карымском и Читинском районах края почтовый обмен временно затруднен. В пострадавших районах из-за отсутствия электроэнергии и связи отделения почтовой связи работают в ручном режиме. В труднодоступные населенные пункты почтовые отправления доставят сразу после восстановления транспортного сообщения", - уточнила она.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. В регионе повреждены и разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, размыты дороги. По данным МЧС, подтопленными остаются семь населенных пунктов, 243 жилых дома, 28 придомовых территорий многоэтажных домов и 672 приусадебных участка.

На всей территории Забайкалья введен режим ЧС. Синоптики прогнозируют, что с 11 по 16 июля в регионе продолжатся дожди, в том числе сильные. На ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.