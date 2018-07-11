Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В подтопленных населенных пунктах Забайкалья прогнозируется дальнейший спад воды

Сибирь
11 июля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

В МЧС в то же время отметили, что ниже по течению реки Шилка возможны подтопления

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Уровень воды в населенных пунктах Забайкальского края, подтопленных в результате проливных дождей, продолжит снижаться, но ниже по течению реки Шилка возможны подтопления. Об этом сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко на селекторном совещании в среду.

"Обстановка в Забайкалье находится на контроле, наблюдается положительная динамика снижения уровня воды в населенных пунктах. Но по реке Шилка ниже по течению возможно подтопление населенных пунктов. Туда передислоцированы силы и средства", - сказал он. Яцуценко сообщил, что МЧС в круглосуточном режиме отслеживает данную обстановку и принимает меры по перегруппировке сил и средств на опасных направлениях.

В свою очередь начальник Главного управления МЧС по Забайкальскому краю Александр Сидоров сообщил, что в подтопленных населенных пунктах прогнозируется дальнейший спад уровня воды. По словам Сидорова, "заходил монгольский циклон, но в Чите осадки прекратились".

В свою очередь Яцуценко отметил, что снижение уровня воды позволит провести все необходимые мероприятия, направленные на оперативное восстановление всей пострадавшей инфраструктуры. Всего в ликвидации последствий дождевого паводка задействованы более 1300 человек.

Сейчас в зоне подтопления в Забайкальском крае находятся 243 жилых дома. В пострадавших населенных пунктах работают 43 восстановительные бригады, в состав которых входят спасатели МЧС, прибывшие из разных регионов Сибири.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая Читу, Нерчинск и Шилку. В регионе введен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, дожди, в том числе сильные, продолжатся до 16 июля. На ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Паводок в Сибири Забайкальский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента
2
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
3
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
4
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
5
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
6
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
7
Меркель ответила на критику Трампа по поводу отношений Москвы и Берлина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!