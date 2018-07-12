Алтайский край может получить около 450 млн рублей на инженерную защиту от паводков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Около 450 млн рублей из федерального бюджета может быть выделено Алтайскому краю на сооружение инженерной защиты от паводков, что позволит обезопасить более 5 тыс. человек. Об этом после встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Москве сообщил ТАСС врио губернатора региона Виктор Томенко.

"Я обращался к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с тем, чтобы еще два комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты для наших территорий, наиболее подверженных паводковым явлениям, где проживает более 5 тыс. человек, построить, чтобы их защитить. <…> Проектно- сметная документация на них готова и прошла соответствующую экспертизу. Председатель правительства дал поручение проработать вопрос для включения их в государственные программы на 2019 год. <…> Для того, чтобы реализовать два этих проекта здесь, требуется примерно 450 млн рублей", - сказал он об одном из итогов прошедшей в среду встречи с председателем правительства РФ.

По словам Томенко, решение о выделении средств региону может быть принято осенью.

"В этом году мы уже реализуем два проекта (строительства защитных сооружений) общей стоимостью около 280 млн рублей. Строим защитные сооружения с использованием и с привлечением средств федерального бюджета в первую очередь, там (в этих проектах) есть софинансирование краевое, примерно 7%. Этот опыт у нас очень успешный, очень полезный, и, в свою очередь, весь среднесрочный план строительства защитных сооружений федеральное правительство одобрило", - добавил врио губернатора.

В 2018 году в Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, сумма ущерба составила порядка 450 млн рублей. Регион получил поддержку в объем более 390 млн для компенсации ущерба более чем на 18 тыс. человек. В администрации края отметили, что позднее появились и другие потерпевшие, списки и суммы компенсаций по ним будут уточняться.

Режим ЧС в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля. Вторая волна паводка, которой опасались в регионе, оказалась более слабой, в поселке Затон в пригороде Барнаула были подтоплены 22 приусадебных участка.