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Более 600 домов пострадали от паводка в Забайкалье

Сибирь
13 июля, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Подтопленными остаются свыше 420 строений

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На улице Лазо в районе Большого острова в Забайкальском крае
На улице Лазо в районе Большого острова в Забайкальском крае
На улице Лазо в районе Большого острова в Забайкальском крае
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Сотрудники МЧС во время эвакуации жителей
Сотрудники МЧС во время эвакуации жителей
Сотрудники МЧС во время эвакуации жителей
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
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На улице Лазо в районе Большого острова в Забайкальском крае
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Сотрудники МЧС во время эвакуации жителей
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
© Евгений Епанчинцев/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Более 600 домов пострадали от паводка, вызванного проливными дождями в Забайкальском крае с 8 июля. Об этом сообщает МЧС России.

"На территории 9 муниципальных образований Забайкальского края с 8 июля в результате продолжительных ливневых дождей и снеготаяния в горах, подъема уровней воды в реках оказались подтоплены в 21 населенном пункте 606 жилых домов, 28 придомовых территорий многоэтажных домов, свыше 1,2 тыс. приусадебных участков и более 2,7 тыс. дачных участков", - говорится в сообщении.

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Сейчас в 19 населенных пунктах остаются подтопленными 428 жилых домов, 5 придомовых территорий многоэтажных домов, 958 приусадебных участков и свыше 2,7 тыс. дачных участков. Водой также повреждены 37 автомобильных мостов, в том числе 14 разрушены полностью, 23 - частично. В безопасные места отселены свыше 1,6 тыс. человек, 143 из них находятся в семи пунктах временного размещения.

Вместе с тем в МЧС сообщили, что уровень воды у дамбы на реке Чита продолжает снижаться, за сутки он уменьшился на 16 см и сейчас составляет 285 см при высоте дамбы в 470 см.

В пострадавших населенных пунктах продолжают работать спасатели, которые укрепляют защитные дамбы, откачивают воду, очищают придомовые территории. В ликвидации последствий паводка задействованы более 1,3 тыс. человек и почти 390 единиц техники.

"По прогнозу Росгидромета и Центра "Антистихия" МЧС 13 июля на территорию Забайкальского края продолжит оказывать влияние циклон, сопровождающийся выпадением осадков и усилением ветра до 20 м/с", - отмечается в сообщении министерства.

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