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В подтопленный район в Забайкалье поступили 6 млн рублей для выплат пострадавшим

Сибирь
13 июля, 12:14 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 13, июля. /ТАСС

По данным регионального ГУ МЧС, подтопленными остаются 14 населенных пунктов, повреждены и разрушены 27 автомобильных мостов

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ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Шилкинский район Забайкалья, населенные пункты которого подтопило из-за разлива рек, в пятницу получил из краевого бюджета 6 млн рублей для единовременных выплат пострадавшим, сообщила пресс-служба губернатора.

"В районе сформированы списки пострадавших от паводка для получения единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи. На эти цели из краевого бюджета поступило 6 миллионов рублей, в ближайшее время люди начнут получать материальную помощь", - уточнили в пресс-службе.

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Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки с 8 июля подтопили десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. Пострадали многие районы. На территории всего края введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что каждый пострадавший единовременно получит по 10 тыс. рублей. В дальнейшем запланированы выплаты по 50 тыс. рублей гражданам, частично утратившим имущество, по 100 тыс. рублей - потерявшим его полностью. По словам губернатора Натальи Ждановой, регион рассчитывает на помощь из федерального бюджета.

"Там есть определенные критерии, мы под них попадаем. Главное - уложиться в сроки. Девятого июля был объявлен режим ЧС, теперь нам нужно совместно с главами муниципальных образований отработать так, чтобы в месячный срок мы успели подготовить пакет документов на возмещение всех затрат из федерального бюджета. И эту работу мы уже начали", - цитирует пресс-служба Жданову.

В Минсельхозе Забайкальского края добавили, что на компенсацию ущерба могут рассчитывать и аграрии, в том числе владельцы личных подсобных хозяйств. Размер этих компенсации будет зависеть от прямых понесенных затрат.

Забайкальцам помогут восстановить документы

Как сообщили в министерстве труда и социальной защиты Забайкальского края, жителям региона безвозмездно помогут восстановить документы на жилье. А в пресс-службе регионального УМВД добавили, что пострадавшие от паводков забайкальцы смогут бесплатно получить новые паспорта.

Кроме того, в регионе идет сбор средств для помощи пострадавшим. Местные добровольцы еще в понедельник начали собирать вещи и продукты и развозить их нуждающимся, позже к ним присоединились добровольцы из соседних Бурятии и Иркутской области. В крае создан координационный центр по приему и распределению гуманитарной помощи.

О ситуации в регионе

По данным регионального ГУ МЧС, на территории шести муниципалитетов Забайкальского края подтопленными остаются 14 населенных пунктов, 237 жилых домов, в которых проживают более 2 тыс. человек. Эвакуированы свыше 2 тыс. человек, из них в семи пунктах временного размещения находятся 143 человека, в том числе 43 ребенка. По уточненным данным, повреждены и разрушены 27 автомобильных мостов.

В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более 1,3 тыс. человек, задействовано 386 единиц техники, привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России.

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