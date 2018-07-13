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В забайкальском поселке подтопило свыше 20 домов из-за прорыва дамбы

Сибирь
13 июля, 12:45 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 13, июля. /ТАСС

В Усть-Карске живут более 1,7 тыс. человек, справиться с последствиями происшествия им помогают спасатели

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ЧИТА, 13 июля. /ТАСС/. Один из притоков реки Шилка прорвал дамбу в 29 километрах от поселка Усть-Карск в Забайкальском крае, что привело к подтоплению 24 частных жилых домов. Спасатели помогают населению справиться с последствиями происшествия, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В поселке Усть-Карск живут свыше 1,7 тыс. человек. Он находится на левом берегу реки Шилка при впадении в нее реки Кара. Поселок расположен в 150 км от города Сретенск и почти в 500 км от Читы.

"Из-за прорыва дамбы на прииске в 29 километрах к северо-западу от Усть-Карска в поселке подтопило 24 частных жилых дома. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда совместно с сотрудниками Забайкалпожспаса, которые были заблаговременно направлены в Усть-Карск, помогают жителям справиться с последствиями подтопления. В поселке определены несколько пунктов временного размещения", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что жители Усть-Карска были заранее оповещены об угрозе подтопления - им разослали СМС-уведомления. Кроме того, спасатели с помощью громкой связи предупреждали людей.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки с 8 июля подтопили десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. На территории всего края введен режим ЧС. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более 1,3 тыс. человек, задействовано 386 единиц техники, привлечены два вертолета Ми-8 МЧС России.

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