Забайкалье подаст заявку на возмещение ущерба владельцам подсобных хозяйств до 2 августа

ЧИТА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края подаст до 2 августа документы в Москву на возмещение ущерба от паводка владельцам подсобных хозяйств, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"До 2 августа мы обязаны сдать все документы на возмещение ущерба в Москву, затем какое-то время они будут рассматриваться там специальной комиссией. Только после этого в Забайкальский край будут направлены средства, которые мы распределим по хозяйствам в зависимости от прямых понесенных затрат", - цитирует пресс-служба и.о. министра сельского хозяйства Забайкальского края Владимира Лоскутникова.

В результате паводка в шести районах Забайкалья пострадало около 1,7 тыс. хозяйств.

По словам Лоскутникова, в каждом из пострадавших районов созданы комиссии по установлению ущерба. В Шилкинский и Читинский районы направлены сотрудники регионального минсельхоза, которые оказывают жителям помощь в составлении документов на получение компенсации и фотофиксации ущерба.

Министр добавил, что минсельхоз ведет переговоры с крупными товаропроизводителями региона, которые занимаются посадкой картофеля и овощей, о поставке продукции по закупочной цене в пострадавшие от стихии районы.

В Забайкалье около месяца почти ежедневно идут дожди, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. На всей территории края введен режим ЧС. По данным на утро 14 июля, подтопленными остаются 18 населенных пунктов.