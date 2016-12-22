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ВОЗ: из Восточного Алеппо эвакуировано более 400 раненых и больных

Международная панорама Кризис в Сирии
22 декабря, 13:19 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
После эвакуации 377 человек было госпитализировано, 51 выписан, 7 пациентов умерли, отметил официальный представитель
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ЖЕНЕВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 400 раненых и больных вывезено из восточной части сирийского города Алеппо с 15 декабря.

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Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"В общей сложности эвакуировано 435 больных и раненых", - отметил он. Среди них 58 женщин и 84 ребенка. По словам Язаревича, 393 случая связаны с получением травм.

После эвакуации 377 человек было госпитализировано, 51 выписан, 7 пациентов умерли, отметил официальный представитель. В крайне тяжелом состоянии находятся 95 человек.

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