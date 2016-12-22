ВОЗ: из Восточного Алеппо эвакуировано более 400 раненых и больных

Новую ледовую арену планируют построить в Екатеринбурге к 2018 годуСпорт 22 декабря, 16:39
Премьер Турции: виновные в гибели Андрея Карлова будут наказаныМеждународная панорама 22 декабря, 16:28
Инфантино: ЧМ-2018 по футболу в России будет "чистым" в плане допингаСпорт 22 декабря, 16:28
Чемпионат России по футболу сезона-2016/17 возобновится 3 мартаСпорт 22 декабря, 16:27
СМИ: футболист Луис Адриано будет получать в "Спартаке" €4 млн за сезонСпорт 22 декабря, 16:23
Мини-завод по переработке нефти планируется построить в "Артеке"Общество 22 декабря, 16:23
Выборы главы Российской федерации стрельбы из лука запланированы на 10 февраляСпорт 22 декабря, 16:16
В Москве скончался внук СталинаОбщество 22 декабря, 16:16
Посол Андрей Карлов похоронен на Химкинском кладбищеОбщество 22 декабря, 16:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 400 раненых и больных вывезено из восточной части сирийского города Алеппо с 15 декабря.
Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.
"В общей сложности эвакуировано 435 больных и раненых", - отметил он. Среди них 58 женщин и 84 ребенка. По словам Язаревича, 393 случая связаны с получением травм.
После эвакуации 377 человек было госпитализировано, 51 выписан, 7 пациентов умерли, отметил официальный представитель. В крайне тяжелом состоянии находятся 95 человек.