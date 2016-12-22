ВОЗ: из Восточного Алеппо эвакуировано более 400 раненых и больных

ЖЕНЕВА, 22 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Более 400 раненых и больных вывезено из восточной части сирийского города Алеппо с 15 декабря.

Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

"В общей сложности эвакуировано 435 больных и раненых", - отметил он. Среди них 58 женщин и 84 ребенка. По словам Язаревича, 393 случая связаны с получением травм.

После эвакуации 377 человек было госпитализировано, 51 выписан, 7 пациентов умерли, отметил официальный представитель. В крайне тяжелом состоянии находятся 95 человек.