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Сеть "Одноклассники" защитят от DDoS-атак

Наука Технологии будущего
1 февраля, 13:14 UTC+3
Социальная сеть внедрила продукт резидента ИТ-кластера Фонда "Сколково" для балансировки трафика
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© Владимир Смирнов/ТАСС

С помощью технологии резидента "Сколково" - компании NFWare - производительность сети "Одноклассники" повысится до 40 раз и улучшится защита от DDoS-атак.

Социальная сеть "Одноклассники" внедрила решение резидента ИТ-кластера Фонда "Сколково" - продукт NFWare Virtual Load для балансировки трафика. Пропускная способность составляет сотни гигабит в секунду.

По сути, технология выполняет функции распределения трафика от пользователей между серверами и обеспечивает быструю обработку запросов.  Сеть "Одноклассники" - высоко загруженный проект и огромный объем трафика приходится именно на балансировку. Важным является не только производительность, но и бесперебойная работа сетевых решений. Кроме того, NFWare Virtual Load помогает защитить от DDoS-атак.

Заместитель технического директора соцсети "Одноклассники" Андрей Губа рассказал, что технология позволила повысить эффективность системы в десятки раз. "Одноклассники" - одна из ведущих социальных сетей не только в России, но и в мире. Объемы обрабатываемого нами трафика очень большие. После нескольких этапов тестирования мы приняли решение о внедрении продукта NFWare для балансировки нагрузки", - пояснил он.   

Важным преимуществом NFWare, по мнению специалистов, является программная реализация сетевых сервисов на основе виртуализации сетевых функций. Технология представляет собой программное обеспечение, которое работает на стандартных серверах и Linux. Нет нужды в дорогостоящем специализированном оборудовании и это позволяет повысить гибкость сети. Кстати, продукт NFWare превосходит аналогичные западные решения по скорости в четыре и более раз.  

Генеральный директор NFWare Александр Бриткин заметил, что виртуализация сетевых сервисов - это перспективное направление в сетевых технологиях и компания будет способствовать его развитию в России.

Для NFWare внедрение собственных продуктов в сети "Одноклассники" - первый масштабный проект на российском рынке интернет-компаний. Однако опыт есть, компания хорошо зарекомендовала себя в проектах с участием крупнейших телеком-компаний Европы, таких как Telefonica и Altice. В 2015 году компания NFWare привлекла инвестиции в размере 500 тыс. долларов и получила грант от "Сколково" 5 млн руб.

Руководитель направления "Телекоммуникации" IT-кластера Фонда "Сколково" Дмитрий Ходьков считает, что NFV-решения, которые предлагает сколковская компания NFWare, востребованы прежде всего потому, что способны не  только справиться с растущим трафиком, но и значительно повысить качество оказываемых услуг. 

Продукты NFWare позволяют снизить издержки на сетевую инфраструктуру и повысить гибкость сети за счет использования полностью программных и виртуализированных решений вместо специализированного сетевого hardware-оборудования.

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