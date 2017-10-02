В "Сколково" предложили устранить 250 законодательных ограничений

Центр компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики под руководством Фонда "Сколково" представил проект плана мероприятий по нормативному регулированию "цифры".

Над проектом в течение месяца работали 14 тематических групп, более 300 экспертов из крупнейших компаний, таких как МТС, Сбербанк, Росатом, МегаФон, 1С, Яндекс, Киви, Альфа-банк, Газпромбанк, Abbyy, Deloitte, Ростелеком, ВымпелКом, Baker McKenzie, Dentons, НИУ Высшая школа экономики и РАНХиГС.

Центр компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики был создан в рамках автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика". Основная задача центра на 2017 год - подготовка концепции первоочередных мер по совершенствованию правового регулирования с целью развития цифровой экономики.

В целях устранения правовых ограничений предполагается сформировать три концепции - первоочередных, среднесрочных и комплексных мер. Например, предлагается выявление новых правовых понятий и институтов (электронные документы, электронная форма сделок, смарт-контракты); формирование цифровой среды доверия (вопросы идентификации субъектов правоотношений и юридических фактов); обработки данных и регулирования интернета вещей; прав на результаты интеллектуальной деятельности; ответственности искусственного интеллекта.

Кроме того, эксперты предлагают разработку единой стратегии развития робототехники и киберфизических систем. В ближайшем будущем предполагается разработка рамочных законопроектов по беспилотным транспортным средствам. В планах внесение изменений в более чем 10 законодательных кодексов РФ. Специалисты предлагают, по сути, пересмотреть всю российскую правовую базу.

Директор департамента развития и планирования Фонда "Сколково" Сергей Израйлит уверен, что возможности автоматизированного сбора и обработки больших данных в экономической сфере позволяют существенным образом модернизировать многие процессы государственного управления в сфере цифровой экономики. "Формирование максимально благоприятной среды для цифрового бизнеса может быть обеспечено за счет перестройки процессов управления изменениями в нормативном регулировании отраслей экономики, в которых цифровые технологии приведут к опережающему росту создаваемой добавленной стоимости и качества жизни россиян", - считает Сергей Израйлит. Он напомнил, что основное направление радикального изменения "дружественности" государства к компаниям, ведущим цифровой бизнес, заключается в многократном изменении скорости управления изменениями. Цифровые механизмы оформления условий сделки с помощью машиночитаемого языка позволяют детально уточнять обязательства сторон. Каждое положение нормативных актов, регулирующих особенности ведения бизнеса в отрасли, может быть соотнесено с объемом финансовых транзакций, проводимых на основе этого положения.

План мероприятий уже поступил на рассмотрение в рабочую группу АНО "Цифровая экономика" по нормативному регулированию, следующий шаг - рассмотрение в Министерстве экономического развития РФ. Утверждение плана ожидается в декабре на правительственной комиссии под председательством Дмитрия Медведева.