Резиденту "Сколково" разрешили использовать открытые данные из соцсети "ВКонтакте"

Московский арбитражный суд не стал запрещать использование открытых персональных данных пользователей "ВКонтакте" для оценки их кредитоспособности, отклонив иск социальной сети к резиденту Фонда "Сколково" - компании Double Data - и Национальному бюро кредитных историй (НБКИ).

НБКИ предлагало кредитным организациям сервисы Double Data, позволяющие оценивать кредитоспособность заемщиков: из базы данных соцсети, где более 400 млн профилей, извлекаются сведения о месте работы, учебы, регионе проживания, месте рождения, анкеты друзей, фото.

"ВКонтакте" потребовала прекратить использование открытых данных пользователей, поскольку ни сама соцсеть, ни ее пользователи разрешения на это не давали, и выплатить символическую компенсацию в размере одного рубля. Однако после восьми месяцев рассмотрения дела суд исковые требования отклонил.

Генеральный директор Double Data Максим Гинжук от всей команды Double Data поблагодарил Фонд "Сколково", ФРИИ, стартап-сообщество, клиентов и партнеров, которые поддержали его компанию: "Вместе мы отстаиваем право использовать открытые данные в России. Эта первая победа в суде - прецедент в российской истории больших данных, который ляжет в основу строящейся цифровой экономики. Всего два месяца назад прошло аналогичное судебное разбирательство в США, где hiQ Labs выиграл у LinkedIn, отстояв право стартапов использовать публичные данные социальных сетей и не позволив монополизировать рынок крупным игрокам". Максим Гинжук рассказал, что Double Data - это поисковая система, заточенная под задачи бизнеса. Он считает, что если бы суд принял иное решение, то под вопросом оказалась бы законность работы Google и "Яндекс" в России.

Судебную защиту компании Double Data осуществляла команда юристов Центра интеллектуальной собственности "Сколково". Управляющий партнер ЦИС Антон Пушков уверен, что принятое судом решение очень важное для всего российского интернета. "Суд поддержал курс на свободу обмена информацией. Если крупные агрегаторы монополизируют информацию, которая фактически им не принадлежит, это сделает невозможным развитие многих высокотехнологичных стартапов", - подчеркнул Пушков.

Компания Double Data (ООО "Дабл") существует с 2012 года. Специализируется на создании программных продуктов, в основе которых лежат собственные методы и алгоритмы для поиска, хранения и интеллектуального анализа больших объемов данных (Big Data и Data Mining). Решения компании направлены на снижение просроченной задолженности и выявление мошенничества в розничном кредитовании за счет использования новейших технологий и встраивания их в существующие банковские бизнес-процессы.