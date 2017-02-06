Крупнейший атомный ледокол "50 лет Победы" за сезон провел 99 судов в Арктике

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Атомный ледокол "50 лет Победы" вернулся в порт приписки Мурманск после сезона работы на Северном морском пути. Как сообщили в пресс-службе компании "Атомфлот", атомоход с августа 2016 года провел в Арктике 99 судов.

"Атомный ледокол "50 лет Победы" за полгода работы на акватории Севморпути провел 99 судов", - сообщили в компании.

Среди рейсов ледокола были и уникальные. Так, атомоход впервые в истории арктической навигации совершил сверхпоздний транзитный рейс. 21 декабря 2016 года в Чукотском море в районе Берингова пролива атомный ледокол Росатомфлота взял под проводку модулевоз AUDAX, сухогруз "Арктика-1" и танкер "Штурман Овцын". Рейс продлился две недели и завершился 3 января 2016 года.

Также ледокол "50 лет Победы" принимал участие в спасательных операциях. В октябре 2016 года атомный ледокол "50 лет Победы" принял участие в выводе из зоны многолетнего льда научно-исследовательского судна "Виктор Буйницкий".

12 февраля атомный ледокол вновь выйдет на акваторию Северного морского пути. Рейс продлится около месяца. После этого судно встанет на плановый доковый ремонт.