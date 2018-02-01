На вокзалах Москвы стала действовать система "умных очередей" в кассы дальнего следования

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. На восьми столичных вокзальных комплексах (Курский, Павелецкий, Киевский, Белорусский, Казанский, Ярославский и Ленинградский вокзалы) с 1 февраля начала функционировать "электронная очередь" в билетные кассы дальнего следования, говорится в сообщении ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

В основе работы "умных очередей" заложена дифференциация разных операций, для которых рассчитано определенное время выполнения: покупка или возврат билета, оформление льготного проездного документа или багажной квитанции, перевозки автомобиля или групповой поездки, другие услуги. Пассажиры могут выбрать на терминале интересующую их опцию, а система автоматически определит ближайшее свободное окно.

Тестовая эксплуатация "электронной очереди" началась весной 2017 года на Ленинградском вокзале Москвы. Новая система позволила сократить время ожидания в очереди в часы пик более чем в два раза.

До конца марта 2018 года "умная очередь" появится также еще на восьми вокзалах: Ладожском в Санкт-Петербурге, Восстание в Казани и на вокзалах Черноморского побережья: Сочи, Хоста, Адлер, Олимпийский парк, Анапа, Краснодар.

К концу 2018 года системой управления электронной очередью планируется оборудовать в общей сложности 32 крупных вокзальных комплекса в таких городах как Воронеж, Пенза, Казань, Тюмень, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток и другие.