Суд в Петербурге подтвердил взыскание 45 млн рублей с цирка на Фонтанке за шоу с Поповым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменений решения нижестоящих инстанций и подтвердил законность взыскания более 45 млн рублей с Большого Санкт-Петербургского цирка (цирк на Фонтанке) в пользу компании "Праздник", которая организовывала гастроли народного артиста СССР Олега Попова в феврале 2016 года. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Оставить без изменения решение и (или) постановление апелляционной инстанции, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится в резолютивной части определения по итогам рассмотрения жалобы цирка на решение нижестоящих инстанций.

Ранее суд в двух инстанциях удовлетворил требование ООО "Праздник" о взыскании с цирка на Фонтанке задолженности по договору на показ цирковой программы с участием клоуна, которая состоялась в феврале 2016 года. Как установил суд, недоплата возникла из-за того, что цирк лишь частично оплатил услуги, мотивировав это тем, что они (услуги) были оказаны не в полном объеме. В суде, однако, ответчик доказать этого не смог. Задолженность формируется из долга в 38,8 млн рублей, неустойки - 2,08 млн рублей, процентов - в 1,7 млн, а также обеспечительного платежа в размере 2,5 млн рублей, следует из решения суда.

Гастроли Олега Попова в Петербурге, которые прошли с 12 февраля по 10 апреля 2016 года, оказались под угрозой срыва после того, как Санкт- Петербургское УФАС в феврале приостановило конкурс Большого петербургского госцирка на организацию и проведение цирковой программы с его участием. Гастроли состоялись, но судебные разбирательства, связанные с шоу, продолжаются до сих пор.

Народный артист СССР Олег Попов скоропостижно скончался 2 ноября 2016 года на 87-м году жизни в Ростове-на-Дону, куда приехал на гастроли. Артисты труппы, с которыми выступал Попов, решили продолжить гастроли и посвятить их ушедшему клоуну.